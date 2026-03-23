Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Уфы сообщили о самых востребованных вакансиях

Сейчас в городе доступны 9208 рабочих мест.

Источник: Башинформ

По данным мэрии города, в топ работодателей по количеству вакансий вошли компании: ООО «ЮгСтройСнаб», ПАО «ОДК-УМПО» и ООО «СтройДом».

По уровню заработной платы лидируют вакансии водителя грузового или специального автомобиля ООО «Стройтакси. Уфа» и электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Башпромгидрострой» с зарплатой от 150 тысяч рублей.

Ведущему инженеру-проектировщику ООО «Сиб мир» предлагают зарплату до 120 тысяч рублей; инженеру КИПиА в ООО НПО «Геопром» — от 100 до 110 тысяч; менеджеру в ООО ТД «Шинсервис» — до 100 тыс.; руководителю архитектурно-строительной группы в ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» — до 120 тыс. рублей.

Телефон «горячей линии» центра занятости населения Уфы: +7 (34−72) 51−51−75.

Ранее сообщалось, что в Башкирии строителям хотят дать зарплату более 50 тысяч рублей.