В мэрии Уфы сообщили о самых востребованных вакансиях

По данным мэрии города, в топ работодателей по количеству вакансий вошли компании: ООО «ЮгСтройСнаб», ПАО «ОДК-УМПО» и ООО «СтройДом».
По уровню заработной платы лидируют вакансии водителя грузового или специального автомобиля ООО «Стройтакси. Уфа» и электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Башпромгидрострой» с зарплатой от 150 тысяч рублей.
Ведущему инженеру-проектировщику ООО «Сиб мир» предлагают зарплату до 120 тысяч рублей; инженеру КИПиА в ООО НПО «Геопром» — от 100 до 110 тысяч; менеджеру в ООО ТД «Шинсервис» — до 100 тыс.; руководителю архитектурно-строительной группы в ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» — до 120 тыс. рублей.
Телефон «горячей линии» центра занятости населения Уфы: +7 (34−72) 51−51−75.
