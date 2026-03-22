Гречка в Киеве подорожала до 80 гривен за килограмм

Гречка в Киеве резко подорожала на фоне дефицита, стоимость крупы достигла 80 гривен за килограмм.
О росте цен сообщил украинский телеканал ТСН. По его данным, жители активно скупают оставшиеся дешевые партии в супермаркетах.
Отмечается, что еще в марте средняя цена составляла около 54 гривен, однако сейчас по такой стоимости продукт практически не найти. Год назад килограмм гречки стоил около 33 гривен.
Ранее украинские СМИ сообщали о дефиците гречки в стране. Крупа исчезает с прилавков на фоне панического спроса, а цены за последние месяцы выросли вдвое. В соцсетях публикуют видео с пустыми полками и сообщениями о массовых закупках.
По данным участников рынка, спрос на крупу увеличился в несколько раз. Покупатели стремятся создать запасы на фоне роста цен на топливо и логистику.
Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой отмечал, что Украина столкнулась с дефицитом из-за низкого урожая 2025 года. По его словам, объем производства стал минимальным за годы независимости, что повлияло на стоимость продукта.