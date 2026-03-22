Эксперт по ЖКХ Бондарь: за лишние услуги по коммуналке УК ждет штраф в 50 тысяч

За дополнительные услуги, не утвержденные на общем собрании собственников (например, установка видеокамер, дополнительный вывоз снега, страхование или охрана), платить не обязательно. Все согласованные услуги должны быть отражены в протоколе собственников жилых помещений. Его можно найти в системе ГИС ЖКХ. Если есть неутвержденные строки, их можно исключить через приложение «Госуслуги. Дом». Если же УК отказывается это сделать, можно подать жалобу в жилинспекцию.