Эксперт по ЖКХ Бондарь: за лишние услуги по коммуналке УК ждет штраф в 50 тысяч

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь дал советы, которые помогут законно снизить платежи за коммунальные услуги и отказаться от навязанных опций. Размер платы должен зависеть от фактического наличия и качества услуг, что закреплено в постановлениях правительства № 354 и № 491.
Если подача воды, электричества или газа прерывается дольше допустимых сроков, а температура горячей воды опускается ниже 40 градусов, плата за такие услуги должна быть пересмотрена в сторону снижения.
Этот же принцип распространяется на работы по содержанию дома: если управляющая компания не выполняет свои обязанности (например, не убирает подъезды или не вывозит мусор), сумма в квитанции может быть уменьшена пропорционально периоду неоказания услуг. Но для подтверждения нарушений необходимо составить акт о ненадлежащем оказании услуг, после направить заявку в управляющую организацию через приложение «Госуслуги. Дом».
Если компания не оформила акт, его можно составить самостоятельно, указав дату и время проблемы, а также собрав подписи соседей и председателя совета дома, сообщает Life.ru.
За дополнительные услуги, не утвержденные на общем собрании собственников (например, установка видеокамер, дополнительный вывоз снега, страхование или охрана), платить не обязательно. Все согласованные услуги должны быть отражены в протоколе собственников жилых помещений. Его можно найти в системе ГИС ЖКХ. Если есть неутвержденные строки, их можно исключить через приложение «Госуслуги. Дом». Если же УК отказывается это сделать, можно подать жалобу в жилинспекцию.
— За включение в квитанцию услуг, не утвержденных на общем собрании собственников, управляющая компания может быть оштрафована на сумму от 40 000 до 50 000 рублей по статье 7.22 КоАП РФ, — отметил эксперт.
Тем временем, в платежках за январь и февраль коммуналка, по сравнению с прошлым годом, подорожала сразу на 15, а где-то даже на 20%. Теперь с ростом тарифов на коммуналку будет бороться Федеральная антимонопольная служба, передает ОТР.
Эксперт Константин Крохин, глава Союза жилищных организаций, в беседе с Царьградом подтвердил: в регионах полно необоснованных начислений, бьющих по уязвимым группам. С 1 октября тарифы снова проиндексируют — кто установит потолок? Содержание и ремонт с января подорожали на 16−42%, а не на заявленные 2%.