Экономист Бархота: ключевая ставка ЦБ к концу 2026 года может упасть до 12%

Эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота предположил, как изменится ключевая ставка ЦБ к концу 2026 года. По мнению эксперта, она может снизиться до 12%.
Уже летом текущего года, прогнозирует аналитик, показатель дойдет до отметки в 14%. К осени движение в сторону послабления монетарной политики государства сохранится. Ставка может дойти до 12−12,5%.
Эксперт также обратил внимание на то, что смягчение денежно-кредитной политики осложняется рядом факторов, в частности значительным оттоком средств населения с банковских вкладов, который был зафиксирован в начале 2026 года.
С другой стороны, слишком быстрое снижение ключевой ставки приведет к уменьшению доходности депозитов, что может спровоцировать дополнительный отток средств из банковского сектора, что является нежелательным сценарием.
— При этом осторожное понижение ключевой ставки позволяет поддерживать фонд для девальвации рубля. Это решает бюджетные проблемы, что очень важно, — заявил Бархота в беседе NEWS.ru.