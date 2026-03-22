Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пулкове отменили 29 рейсов на вылет

Регистрация в зоне ожидания проводится только на рейсы внутренних линий.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. В аэропорту Пулково отменили 29 рейсов на вылет из-за ранее введенных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом.

«Ситуация в аэропорту Пулково на 23:00 по мск: на запасные аэропорты ушло 28 бортов; на вылет задержано более 2 часов — 36 рейсов; отменено на вылет — 29 рейсов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в целях комфортного пребывания пассажиров в зоне ожидания регистрация осуществляется только на рейсы внутренних линий, которые готовятся к вылету.

Ранее в Росавиации сообщили, что аэропорт Пулково возобновляет прием и отправку самолетов по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Днем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил опасность БПЛА в воздушном пространстве региона. На данным момент силами ПВО уничтожены десять БПЛА. В результате отражения 10-го БПЛА ударной волной повреждено остекление в трех квартирах, пострадавших нет.

