Qatar Airways временно переводит часть своих самолетов на стоянку в Испанию

ДОХА, 22 марта. /ТАСС/. Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways временно переводит часть своих самолетов в аэропорты за пределами Дохи на фоне текущей ситуации в регионе. Об этом сообщил новостной портал Doha News.
В пресс-службе авиаперевозчика уточнили, что лайнеры вернутся к обслуживанию рейсов после восстановления интенсивности полетов до нормального уровня. При этом в Qatar Airways не стали называть точное число самолетов, находящихся на стоянке за границей, сославшись на «динамичный характер текущей операционной обстановки».
По данным сервиса Flightradar, за последние несколько дней порядка 20 самолетов Qatar Airways были направлены в аэропорт Теруэль в Испании, который является одним из крупнейших в Европе центров по техническому обслуживанию и долгосрочному хранению воздушных судов.
Катар 28 февраля закрыл воздушное пространство в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. После получения разрешения на использование ограниченного воздушного коридора 7 марта Qatar Airways начала выполнять репатриационные рейсы для своих клиентов из аэропорта Хамад по части направлений. 9 марта авиаперевозчик совершил первый после закрытия воздушного пространства специальный рейс в Москву, а с 18 марта вновь запустил регулярные рейсы. Однако вскоре клиенты авиакомпании вновь столкнулись с отменой полетов.