Qatar Airways временно переводит часть своих самолетов на стоянку в Испанию

Катар 28 февраля закрыл воздушное пространство в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. После получения разрешения на использование ограниченного воздушного коридора 7 марта Qatar Airways начала выполнять репатриационные рейсы для своих клиентов из аэропорта Хамад по части направлений. 9 марта авиаперевозчик совершил первый после закрытия воздушного пространства специальный рейс в Москву, а с 18 марта вновь запустил регулярные рейсы. Однако вскоре клиенты авиакомпании вновь столкнулись с отменой полетов.