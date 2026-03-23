Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 23 марта после выходных

Национальный банк изменил курсы валют на 23 марта, понедельник. В частности, после выходных заметно вырос курс евро, а вот курс доллара и курс российского рубля, наоборот, стали ниже.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 23 марта, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0088 белорусского рубля, 1 евро — 3,4728 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6029, белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 20 марта, субботу, 21 марта, и воскресенье, 22 марта, курс доллара был понижен, а курс евро и курс российского рубля увеличены в понедельник, 23 марта.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0096 белрубля, курс евро подрос на 0,0076 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0027 белрубля.
