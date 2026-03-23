Посол в Москве: Пакистан может начать переговоры с Россией об импорте СПГ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Пакистан в ближайшие месяцы может начать переговоры с Россией об импорте сжиженного природного газа. Об этом сообщил посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи в интервью «Известиям».
«Да, конечно, такая возможность определенно есть», — сказал он.
По словам дипломата, Исламабад поддерживает контакт с Москвой для удовлетворения потребностей в энергоресурсах. Посол добавил, что страна также может увеличить поставки российской нефти. «Надеюсь, наша работа будет плодотворна, ведь Россия — партнер Пакистана, часть евразийского континента, и мы будем очень рады сотрудничать с Россией и в этой сфере», — подчеркнул он.
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.Читать дальше