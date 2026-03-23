В Хабаровском крае многодетные семьи продолжат получать миллион на погашение ипотек

Как пояснила зампред Госдумы Ирина Яровая, задача по совершенствованию системы соцподдержки многодетных семей входит в число ключевых направлений демографической стратегии на Дальнем Востоке и народной программы «Единой России». Она напомнила, что с 2024 года, во исполнение поручения главы государства, в восьми дальневосточных регионах действуют специализированные меры, предусматривающие выделение миллиона рублей семьям для закрытия ипотечных обязательств в связи с рождением третьего или последующего ребенка.
Парламентарий подчеркнула, что реализация этих мер уже привела к заметному росту числа рождений третьих и последующих детей. По данному показателю Дальневосточный федеральный округ сегодня занимает вторую позицию среди всех федеральных округов страны.
Региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Афанасий Постников в своем комментарии акцентировал внимание на том, что помощь многодетным семьям служит основой для стабильного развития государства. По его словам, подобные инициативы не только создают реальные предпосылки для увеличения рождаемости, но и наглядно демонстрируют государственную заботу о семейных ценностях.
Благодаря продлению срока действия программы до 2029 года субъекты Дальнего Востока смогут сохранить преемственность в реализации мер поддержки, соблюдая стратегические установки, данные президентом, и положения народной программы.
Депутат Госдумы от Хабаровского края Максим Иванов, комментируя это решение, назвал его своевременным и верным. Он отметил, что для таких территорий, как Хабаровский край, вопросы демографии являются базовым условием развития, подчеркнув важность увеличения численности населения на Дальнем Востоке. По его мнению, последовательная работа в сфере семейной политики, организованная во исполнение поручений президента и при поддержке главы региона Дмитрия Демешина, помогает семьям увереннее принимать решение о рождении еще одного ребенка.
Следует добавить, что при содействии губернатора Дмитрия Демешина Хабаровскому краю в 2025 году было направлено более 557 млн рублей для предоставления выплат семьям по ипотечным обязательствам. Право на получение средств имеют семьи, в которых с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года родился третий или последующий ребенок, а запись акта гражданского состояния произведена на территории региона. В 2025 году помощь получила 1 043 семьи, а с момента старта программы в 2024-м общее количество получателей достигло 1 366. Выплаты будут продолжаться и в 2026 году.
Напомним, в начале 2026 года ряд регионов приостановил выплату миллиона многодетным семьям на погашение ипотеки. Как сообщили в Минвостокразвития, это было связано с корректировкой региональных нормативно-правовых актов из-за изменения в федеральном законодательстве.
