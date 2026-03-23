Филиал Национального центра «Россия» появится на острове Большой Уссурийский

В Национальном центре «Россия» состоялась защита проектов по созданию филиалов пространства в субъектах Российской Федерации. Хабаровский край представил концепцию Организационному комитету НЦ «Россия». Уникальность проекта заключается в его трансграничном расположении: центр станет точкой притяжения не только для жителей региона, но и для гостей из Китая, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В ходе защиты Дмитрий Демешин акцентировал внимание на выборе места для будущего центра. Филиал разместится на острове Большой Уссурийский — территории, имеющей важное геополитическое и символическое значение», — говорится в сообщении.
Защиту проекта принимали первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель Организационного комитета НЦ «Россия» Сергей Кириенко, заместитель руководителя Администрации президента РФ, заместитель председателя Оргкомитета НЦ «Россия» Максим Орешкин. Вместе с Хабаровским краем свои концепции представили еще семь субъектов: Республика Саха (Якутия), Нижегородская, Ярославская, Калининградская, Кировская области, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Карелия.
«Считаю символичным выбрать местом для размещения филиала Национального центра “Россия” — трансграничный остров Большой Уссурийский. Для Китая остров — самая восточная точка страны. Уверен, остров станет не просто символом дружбы и мира, гордости и мечты, — центром развития двух великих держав», — отметил губернатор.
Создание филиала является частью «Дорожной карты» по развитию острова, утвержденной заместителем председателя Правительства РФ — полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым во исполнение поручения главы государства. Таким образом, новый центр станет не просто выставочным пространством, а драйвером развития всей прилегающей территории. Реализация проекта позволит привлекать дополнительно до 500 тысяч китайских туристов ежегодно.
Амбициозный проект.
Одобренная концепция объединяет современные технологии с уникальным культурным кодом региона. Как подчеркнул глава края, в визуальном облике здания нашли отражение природные и исторические достопримечательности края: Амурские столбы и знаменитые Петроглифы Сикачи-Аляна.
Пространство филиала будет разделено на выставочную и конгресс-зоны. Доминантой станет выставка «Путешествие по России», позволяющая посетителям узнать о величии страны через современные мультимедийные форматы. В составе центра также появятся гастроряды, универмаг и уникальная детская зона, стилизованная под знаменитые «Амурские сказки» Дмитрия Нагишкина с иллюстрациями народного художника РСФСР Геннадия Павлишина.
По словам главы региона, проект будет реализован в несколько этапов. Первый из них включает разработку архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации.
«Мы уверенно защитили наш проект национального центра “Россия”, который из прошлого идет в будущее. Мы показываем, как будет меняться край для жителей Хабаровска и для наших добрых южных соседей. Будем изыскивать финансирование, развивать проекцию нашей истории в будущее», — поделился губернатор Дмитрий Демешин.
Подводя итоги защиты, первый заместитель главы Администрации президента Сергея Кириенко назвал проект Хабаровского края амбициозным. Он также отметил, что регион может уже приступать к проектированию за счет региональных средств.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске прошла стратегическая встреча руководителей туристических ведомств четырёх субъектов Дальнего Востока: Приморского края, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области. На мероприятии обсуждалось создание единого туристического пространства и его популяризация на рынке Китая.