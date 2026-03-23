Дмитрий Алексеев: без атомной генерации энергодефицит Приморья не преодолеть

Алексеев заявил, что возобновляемая энергия (солнечная и ветровая) не может стать решением из-за нестабильности генерации. Он объяснил, что региону требуется большой объем первичного электричества, который не зависит от погодных условий. По его словам, атомная энергетика не только является экологически чистым способом, но и прошла огромный путь развития за 80 лет, доказав свою надежность и безопасность при соблюдении всех необходимых норм. Он добавил, что современные технологии позволяют приблизиться к замкнутому циклу использования топлива, что делает этот путь наиболее очевидным для будущего Приморья.