Дмитрий Алексеев: без атомной генерации энергодефицит Приморья не преодолеть

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта, ФедералПресс. До 2042 года на Дальнем Востоке планируется масштабное обновление энергетической инфраструктуры. Утвержденная правительством генеральная схема размещения объектов предполагает возведение ветропарков, гидроэлектростанций, а также комплексов атомной энергетики, включая плавучие энергоблоки, станции малой мощности и классические АЭС. Один из двух запланированных атомных объектов появится в Приморском крае, где сохраняется устойчивый дефицит электроэнергии. В «Росатоме» подчеркивали, что уже на этапе строительства станция даст серьезный импульс социально-экономическому развитию региона, обеспечив работой от полутора до двух тысяч специалистов.

Приморский миллиардер Дмитрий Алексеев в беседе с РБК Приморье отметил, что для края развитие атомной энергетики является безальтернативным вариантом.

«Отсутствие собственной добычи энергоресурсов и газификации делает регион критически зависимым от электричества», — отметил предприниматель.

Он пояснил, что активное жилищное строительство с электрическим отоплением создает колоссальную нагрузку на существующие сети, и это сдерживает развитие гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Бизнесмен подчеркнул, что проблема энергодефицита сейчас выступает главным ограничивающим фактором: без стабильных мощностей невозможно развитие энергоемких производств, таких как современные дата-центры.

Алексеев заявил, что возобновляемая энергия (солнечная и ветровая) не может стать решением из-за нестабильности генерации. Он объяснил, что региону требуется большой объем первичного электричества, который не зависит от погодных условий. По его словам, атомная энергетика не только является экологически чистым способом, но и прошла огромный путь развития за 80 лет, доказав свою надежность и безопасность при соблюдении всех необходимых норм. Он добавил, что современные технологии позволяют приблизиться к замкнутому циклу использования топлива, что делает этот путь наиболее очевидным для будущего Приморья.

Алексеев резюмировал, что строительство АЭС позволит «расшить» существующее узкое место в энергосистеме. Он назвал замечательным тот факт, что Приморье сможет двигаться в этом направлении, так как именно атомная генерация видится бизнесу самым перспективным и стабильным фундаментом для дальнейшего роста экономики.

