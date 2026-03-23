Дмитрий Алексеев: без атомной генерации энергодефицит Приморья не преодолеть

Приморский миллиардер Дмитрий Алексеев в беседе с РБК Приморье отметил, что для края развитие атомной энергетики является безальтернативным вариантом.
«Отсутствие собственной добычи энергоресурсов и газификации делает регион критически зависимым от электричества», — отметил предприниматель.
Он пояснил, что активное жилищное строительство с электрическим отоплением создает колоссальную нагрузку на существующие сети, и это сдерживает развитие гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Бизнесмен подчеркнул, что проблема энергодефицита сейчас выступает главным ограничивающим фактором: без стабильных мощностей невозможно развитие энергоемких производств, таких как современные дата-центры.
Алексеев заявил, что возобновляемая энергия (солнечная и ветровая) не может стать решением из-за нестабильности генерации. Он объяснил, что региону требуется большой объем первичного электричества, который не зависит от погодных условий. По его словам, атомная энергетика не только является экологически чистым способом, но и прошла огромный путь развития за 80 лет, доказав свою надежность и безопасность при соблюдении всех необходимых норм. Он добавил, что современные технологии позволяют приблизиться к замкнутому циклу использования топлива, что делает этот путь наиболее очевидным для будущего Приморья.
Алексеев резюмировал, что строительство АЭС позволит «расшить» существующее узкое место в энергосистеме. Он назвал замечательным тот факт, что Приморье сможет двигаться в этом направлении, так как именно атомная генерация видится бизнесу самым перспективным и стабильным фундаментом для дальнейшего роста экономики.
Напомним, ранее стало известно, где построят АЭС в Приморье.