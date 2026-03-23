На острове Большой Уссурийский построят филиал Национального центра «Россия»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин успешно защитил в Москве проект строительства филиала Национального центра «Россия» на острове Большой Уссурийский. В экспертной комиссии участвовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Уникальность проекта — в его пограничном расположении. Остров Большой Уссурийский станет точкой притяжения как для жителей Дальнего Востока, так и для китайских гостей.
— Для Китая это самая восточная точка страны. Уверен, что остров станет не просто символом дружбы и мира, а центром развития двух держав, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Создание филиала входит в «Дорожную карту» по развитию острова, которую утвердил вице-премьер-полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По прогнозам новый центр сможет привлекать до 500 тысяч гостей из Китая ежегодно. При этом его роль выйдет за рамки выставочной площадки: объект должен стать драйвером развития прилегающих территорий.
Концепция сочетает современные технологии и культурный код региона. Архитектурный облик отразит ключевые символы края — Амурские столбы и петроглифы Сикачи‑Аляна.
Внутреннее пространство разделят на две зоны: непосредственно выставочную и конгресс-площадку. Главный акцент будет сделан на экспозиции «Путешествие по России» с мультимедийными форматами.
Кроме того, в центре расположатся гастроряды, универмаг и детская зона по мотивам «Амурских сказок» Дмитрия Нагишкина с иллюстрациями народного художника РСФСР Геннадия Павлишина.
— Мы уверенно защитили проект, который из прошлого идет в будущее. Будем изыскивать финансирование, развивать проекцию нашей истории в будущее, — прокомментировал Дмитрий Демешин.
Проект будут воплощать поэтапно. Первым шагом станет разработка архитектурно‑планировочной концепции и проектно‑сметной документации.
Сергей Кириенко поддержал инициативу и отметил, что Хабаровский край может приступать к проектированию уже за счет собственных средств.