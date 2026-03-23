Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Просрочка по ипотеке в РФ выросла до 300 млрд рублей и обновила максимум

Объем ипотечных кредитов с просрочкой более 90 дней в России вырос до 296,4 млрд рублей, приблизившись к историческому максимуму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

За последний месяц показатель увеличился на 4,3%. В годовом выражении рост оказался почти двукратным — объем проблемной ипотеки увеличился примерно в 1,8 раза.

Одновременно выросло и количество таких кредитов. По итогам февраля число ипотек с длительной просрочкой прибавило 3,9% и приблизилось к отметке в 100 тысяч договоров. В сравнении с февралем прошлого года показатель увеличился примерно в 1,5 раза.

Рост просрочки происходит на фоне снижения активности заемщиков. Ранее, как передавало агентство, в феврале объем выдачи ипотечных кредитов сократился на 40% по сравнению с январем и составил 256,7 млрд рублей.

Данные отражают динамику рынка жилищного кредитования и фиксируют увеличение доли проблемных займов при одновременном падении новых выдач.

Читайте также: Российской экономике предсказали высокую угрозу рецессии до 2027 года.