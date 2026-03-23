Европейскому союзу следовало восстановить энергетическое сотрудничество с Россией сразу после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление евродепутата от Бельгии Руди Кеннеса.
По его оценке, заключение соглашения с Москвой могло бы смягчить последствия энергетического кризиса и сдержать рост цен на газ в Европе. Кеннес указал, что решение о таком шаге нужно было принимать на раннем этапе.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил за возобновление диалога с Россией по вопросам поставок энергоресурсов. Он также призвал Евросоюз к переговорам с Москвой по урегулированию ситуации вокруг Украины и назвал возможную сделку ключевым вариантом решения.
Кеннес поддержал позицию главы правительства, заявив, что отказ от российских энергоресурсов привел к увеличению затрат. По его словам, европейские страны были вынуждены закупать газ по более высокой цене, в том числе у альтернативных поставщиков.
На фоне этих решений, отметил евродепутат, последствия отразятся на потребителях в странах ЕС.
Резкий рост цен на газ на европейском рынке зафиксирован в начале марта. 2 марта котировки увеличились примерно на 50% и достигли около 590 долларов за тысячу кубометров. Уже на следующий день показатель превысил 780 долларов, а 9 марта поднялся выше 800 долларов за тысячу кубометров, приблизившись к отметке 820 долларов.
