Евродепутат связал рост цен на газ в Европе с отказом от диалога с Россией

Резкий рост цен на газ на европейском рынке зафиксирован в начале марта. 2 марта котировки увеличились примерно на 50% и достигли около 590 долларов за тысячу кубометров. Уже на следующий день показатель превысил 780 долларов, а 9 марта поднялся выше 800 долларов за тысячу кубометров, приблизившись к отметке 820 долларов.