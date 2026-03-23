Экономист Балынин сказал, как в марте дополнительно заработать 2026 рублей

Россияне могут получить по итогам марта дополнительную выплату в сумме 2026 рублей, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Экономист объяснил, что речь идет о процентах по банковским вкладам. При этом он обратил внимание на отличие накопительного счета от банковского вклада.
«Принципиальное отличие накопительного счета от банковского вклада состоит в том, что банк может изменять параметры по накопительному счёту в любой момент. В договоре банковского вклада четко оговорены ставка, срок окончания и другие важные моменты. У накопительного счёта нет срока действия, его можно пополнить в любой момент и также в любой момент снять средства без необходимости его закрытия. Однако банк в любой момент имеет право изменить условия по накопительным счетам», — сказал эксперт.
Собеседник издания отметил, что наиболее выгодны накопительные счета с ежедневным начислением процентов.
«Если говорить о получении дохода за месяц в размере 2026 рублей, то нужно учесть нюансы в подходах к начислению процентов в разных банках, а также количество дней в месяце. Например, получить эту сумму в виде дополнительного дохода можно по итогам марки при размещении на накопительном счёте суммы в 159030 рублей», — резюмировал Балынин.