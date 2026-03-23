Техническое перевооружение на Бородинском РМЗ: в работу запустили высокоточный токарный станок

Бородинский ремонтно-механический завод сегодня — это не просто ремонтная база, а одно из наиболее оснащённых и перспективных машиностроительных предприятий в системе сервисных организаций угледобычи Красноярского края. Основанный в 1973 году для обслуживания техники крупнейшего в стране Бородинского угольного разреза, завод прошел масштабную модернизацию и превратился в современный высокотехнологичный комплекс. Предприятие играет ключевую роль в реализации программы импортозамещения: здесь освоили производство шламовых насосов, вентильно-индукторных двигателей, траков, зубьев, коронок и других комплектующих для техники зарубежного производства. Продукция завода неоднократно отмечалась наградами международной выставки «Уголь России и Майнинг», например, в 2025 году за рештаки лавного скребкового конвейера бородинцы получили золотую медаль конкурса «Лучший экспонат». Кроме того, Бородинский РМЗ одно из немногих предприятий в угольной промышленности, которое располагает базой для полного цикла ремонта тепловозов. На техобслуживание сюда поступают машины из разных регионов и крупных корпораций страны.