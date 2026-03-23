Аграрии Приморского края могут получить субсидии на производство и реализацию зерновых культур.
Как отмечает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства, стимулировать рост производства качественной сельхозпродукции помогает партийный проект «Единой России» «Российское село». Так, в этом году государственная поддержка для крестьянина составляет 2 тысячи рублей на тонну реализованного зерна.
«Затраты возмещаются на производство и реализацию пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Государственная поддержка стимулирует зернопроизводителей увеличивать посевы стратегически важных культур, обеспечивая регион натуральной продукцией высокого качества», — подчеркнули в ведомстве.
Заявки на субсидии от сельхозпроизводителей принимаются с 23 марта по 3 апреля.