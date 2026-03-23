В России вводят новые правила оформления рассрочки

Об этом рассказал РИА Новости юрист Александр Хаминский, передает ИА DEITA.RU.
Ранее депутат Госдумы и член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов рассказал, что с этой даты в России вступают в силу новые правила оформления рассрочки, направленные на повышение прозрачности и защиту прав потребителей.
По новым нормам, только компании, включённые в реестр Банка России, смогут предоставлять рассрочку покупателям. Это означает, что с момента внесения в список оператору официально разрешается работать в этом сегменте рынка.
Кроме этого, закон вводит ограничение по максимальной неустойке: штрафные санкции за просрочку не смогут превышать 20% годовых от суммы задолженности пользователя. Такие меры направлены на то, чтобы избежать необоснованного увеличения долговой нагрузки на потребителей и сделать условия рассрочки более прозрачными и справедливыми.
При этом законодательство предусматривает и определённые пределы для самих покупателей рассрочки. Например, закон поэтапно сокращает максимально допустимый период беспроцентной рассрочки. С 1 апреля 2026 года этот срок составит не более шести месяцев, а с 1 апреля 2028 года — всего четыре месяца.
Важно учитывать, что эти ограничения не распространяются на договоры, заключённые до 1 апреля 2026 года. Таким образом, новые правила направлены на постепенное ужесточение условий, чтобы защитить потребителей от чрезмерной долговой нагрузки в долгосрочной перспективе.
Хаминский также отметил, что до введения нового закона финансовые посредники, предоставлявшие рассрочку, часто не заключали с покупателями полноценные договора потребительского кредита.
Вследствие этого их деятельность фактически не попадала под строгий контроль и правовое регулирование, которое должно защищать права граждан при возникновении у них долговых обязательств. Новый законодательный акт призван устранить этот пробел и обеспечить более серьёзное регулирование сферы рассрочек.
Основная цель закона — предотвратить массовый рост закредитованности населения, а также повысить уровень информации у покупателей относительно реальной стоимости рассрочки. Кроме того, закон вводит чёткие правила ответственности и санкций за нарушения сроков оплаты, что способствует формированию более здорового финансового рынка и защите прав потребителей.