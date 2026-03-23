Новосибирцев ждёт мощная индексация пенсии с 1 апреля

Размер индексации ежегодно определяется правительством РФ исходя из темпа роста прожиточного минимума пенсионера в стране за прошедший год.
Как пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, благодаря повышению пенсионное обеспечение увеличится почти у 4,3 миллиона граждан. Из них порядка 3,6 миллиона человек являются получателями социальных пенсий, а еще около 700 тысяч — получателями государственного пенсионного обеспечения.
Социальные пенсии назначаются гражданам, которые по разным причинам не смогли набрать достаточный трудовой стаж для получения страховой пенсии. Для тех, у кого размер социальной пенсии оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе, предусмотрена социальная доплата, позволяющая довести выплату до этого уровня.
Получателями государственного пенсионного обеспечения выступают участники Великой Отечественной войны, те, кто награждён знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда», а также пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и другие категории граждан.