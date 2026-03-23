Руководству омского «УДХБ» скорректировали зарплату в неожиданном ключе

По состоянию на понедельник, 23 марта 2026 года, обнародованы данные о среднемесячной заработной плате руководства учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства омской мэрии, за прошедший 2025 год.
В частности, у директора БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» заявлена сумма порядка 300,5 тысячи рублей. Это примерно на 3 тысячи рублей меньше, чем годом ранее, что, по мнению автора, является нестандартной практикой.
Шестизначные показатели зафиксированы у директоров еще двух учреждений: БУ города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» (занимается обслуживанием мостов и подземных переходов) и «Комбинат специальных услуг» (похоронные услуги). В первом случае речь идет о порядка 141,124,7 тысячи рублей, что примерно на 5 тысяч рублей больше, чем годом ранее, тогда как во втором — примерно о 114,6 тысячи рублей с годовым ростом на порядка 25 тысяч рублей. Стоит отметить, что в течение 2024 и 2025 года у «Комбината специальных услуг» неоднократно менялось руководство: до июля 2024 директором являлся Михаил Квитков; с июля по сентябрь 2024, а также с сентября 2025 — Ольга Котюргина, с сентября 2024 сроком примерно на год — Алексей Артеменко.
Заметно отличается от названных сумму среднемесячная заработная плата руководителя (по совместительству) «Муниципального приюта для животных». В обнародованном документе значится сумма немногим меньше 19 тысяч рублей. Для сравнения, годом ранее она составляла около 26,5 тысячи рублей, то есть сократилась еще примерно на 7,5 тысячи рублей. Напомним, с марта 2024 года учреждение, специализирующееся на обращении с «бесхозяйными» животными, в статусе и.о. директора возглавляет Юлия Нефедова.