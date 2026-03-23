Руководству омского «УДХБ» скорректировали зарплату в неожиданном ключе

Шестизначные показатели зафиксированы у директоров еще двух учреждений: БУ города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» (занимается обслуживанием мостов и подземных переходов) и «Комбинат специальных услуг» (похоронные услуги). В первом случае речь идет о порядка 141,124,7 тысячи рублей, что примерно на 5 тысяч рублей больше, чем годом ранее, тогда как во втором — примерно о 114,6 тысячи рублей с годовым ростом на порядка 25 тысяч рублей. Стоит отметить, что в течение 2024 и 2025 года у «Комбината специальных услуг» неоднократно менялось руководство: до июля 2024 директором являлся Михаил Квитков; с июля по сентябрь 2024, а также с сентября 2025 — Ольга Котюргина, с сентября 2024 сроком примерно на год — Алексей Артеменко.