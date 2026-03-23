Суд во Владивостоке обязал импортера выплатить 18,6 миллиона рублей за «распиленные» авто

В официальном сообщении арбитража уточняется, что суд принял решение взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бастион» в доход федерального бюджета задолженность по утилизационному сбору в размере более 18,5 млн рублей, а также пени, превышающие 12,1 млн рублей.
Согласно материалам дела, в начале 2022 года компания задекларировала на акцизном специализированном посту 47 подержанных легковых автомобилей. После ввоза эти транспортные средства были проданы другой организации — ООО «СпецАвтоВлад». В суде установили, что фактически машины были направлены на переработку, известную в профильной среде как «распил».
В ходе последующей проверки Владивостокская таможня пришла к выводу, что ввезенные машины не подпадают под категорию транспортных средств, освобожденных от уплаты утилизационного сбора. Таможенный орган направил декларанту уведомление с требованием погасить задолженность, однако компания-импортер оставила его без внимания. Добиваться исполнения обязательств фискальному ведомству пришлось через суд: иск был подан в феврале 2025 года, а спустя год, в марте 2026-го, суд первой инстанции полностью встал на сторону таможенников.
