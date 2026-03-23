Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд во Владивостоке обязал импортера выплатить 18,6 миллиона рублей за «распиленные» авто

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта, ФедералПресс. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Владивостокской таможни, взыскав с компании «Бастион» утилизационный сбор за ввоз 47 автомобилей. Как сообщили в пресс-службе суда, общая сумма требований, включая пени, превысила 30 млн рублей. Основанием для разбирательства послужил ввоз и последующая реализация иномарок, которые, по данным таможенного органа, предназначались для так называемого «распила».

Источник: Freepik

В официальном сообщении арбитража уточняется, что суд принял решение взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бастион» в доход федерального бюджета задолженность по утилизационному сбору в размере более 18,5 млн рублей, а также пени, превышающие 12,1 млн рублей.

Согласно материалам дела, в начале 2022 года компания задекларировала на акцизном специализированном посту 47 подержанных легковых автомобилей. После ввоза эти транспортные средства были проданы другой организации — ООО «СпецАвтоВлад». В суде установили, что фактически машины были направлены на переработку, известную в профильной среде как «распил».

В ходе последующей проверки Владивостокская таможня пришла к выводу, что ввезенные машины не подпадают под категорию транспортных средств, освобожденных от уплаты утилизационного сбора. Таможенный орган направил декларанту уведомление с требованием погасить задолженность, однако компания-импортер оставила его без внимания. Добиваться исполнения обязательств фискальному ведомству пришлось через суд: иск был подан в феврале 2025 года, а спустя год, в марте 2026-го, суд первой инстанции полностью встал на сторону таможенников.

