Сообщения о сомнительном автосервисе в жилом доме проверили в Иркутском районе

Жильцы обратились к Народному фронту с жалобами о предположительно нелегальном бизнесе.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 23 марта. В Иркутском районе представитель Общественного совета при ГУ МВД и участковый уполномоченный полиции проверили сообщения местных жителей о сомнительном автосервисе. Предприятие осуществляло свою деятельность в жилом доме в микрорайоне Берёзовый предположительно незаконно.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, проверку автосервиса провела межведомственная группа по инициативе заместителя председателя при ГУ МВД России по Иркутской области, руководителя исполкома Народного фронта в Иркутской области Елены Зубун. Сообщения о сомнительном предприятии волонтёрам поступили от жителей микрорайона Берёзовый. Жильцы дома рассказали о регулярном запахе горючего, специализированной химии и шумных работах.

На место выехали участковый полиции, эксперты Народного фронта и представители администрации. В оборудованном помещении межведомственная группа обнаружила шесть машин, находившихся в ремонте, а также комнаты для хранения запчастей и отдыха рабочих.

При этом предполагаемый владелец гаража пояснил, что все автомобили принадлежат ему лично, а ремонтирует их мужчина для себя. Это вызвало сомнение у общественников и правоохранителей.

По данному факту сотрудниками полиции и представителями других ведомств проводится всесторонняя проверка.