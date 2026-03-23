США проявляют интерес к инвестициям в «Северный поток» и СП-2

Соединенные Штаты могут рассматривать участие в проектах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» с точки зрения инвестиций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего советника президента США Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса.
По его словам, оба трубопровода представляют интерес как потенциальные энергетические активы. Он также допустил, что в случае изменения санкционного режима возможно возобновление сотрудничества между Россией и США, в том числе в газовой сфере.
Газопровод «Северный поток» был введен в эксплуатацию в 2012 году и обеспечивал поставки российского газа в Европу по дну Балтийского моря в обход транзитных стран. Его мощность составляет 55 млрд кубометров в год.
Проект «Северный поток — 2» был завершен в сентябре 2021 года и должен был увеличить объемы поставок вдвое, однако в эксплуатацию так и не введен.
В сентябре 2022 года на обоих газопроводах произошли взрывы: были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна из ниток «Северного потока — 2». Власти Германии, Дании и Швеции заявляли о возможности диверсии.
Оператор Nord Stream AG указывал, что повреждения носят беспрецедентный характер и сроки восстановления оценить невозможно. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по статье об акте международного терроризма.
