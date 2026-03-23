Долги, пляжи и прокуратура: во Владивостоке рухнула империя бывшего олигарха Дремлюги

В контексте развития событий эксперты обращают внимание на детали несостоявшейся сделки 2023 года. Тогда часть пляжной территории пыталась выкупить фирма «Компромисс Восток», которую связывали с окружением экс-губернатора Сергея Дарькина. Сумма сделки оценивалась почти в 310 миллионов рублей, из которых около 74 миллионов были перечислены в качестве предоплаты. Как пояснили в судебных инстанциях, из-за вмешательства прокуратуры и последовавшей национализации активов сделка была сорвана. Покупателю пришлось обращаться в арбитраж за возвратом средств, и в итоге с учетом начисленных процентов удалось взыскать более 85 миллионов рублей. В настоящее время ДРУК добивается признания этой сделки недействительной.