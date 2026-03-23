Долги, пляжи и прокуратура: во Владивостоке рухнула империя бывшего олигарха Дремлюги

Компания, некогда аффилированная с известным предпринимателем Дмитрием Дремлюгой, накопила задолженность по налогам, страховым сборам и штрафам, превышающую 7,3 миллиона рублей. Фискальный орган предпринимал попытки принудительного взыскания через службу судебных приставов, однако это не привело к погашению долгов, передает Конкурент.
Ситуация усугубилась после того, как в начале 2024 года по требованию Генеральной прокуратуры доля «Владориона» была изъята в пользу государства. С тех пор управление активами перешло к АО «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания» (ДРУК), подконтрольному Росимуществу.
Несмотря на попытки новой управленческой структуры стабилизировать положение, финансовая пропасть оказалась глубже, чем предполагалось. Хотя на расчетные счета общества поступило около 10,5 миллиона рублей от контрагента в качестве возврата ранее выданных средств, это не решило проблему. Совокупная кредиторская нагрузка юридического лица превышает 90 миллионов рублей, причем основная часть этой суммы — 85,4 миллиона — приходится на вступившие в силу судебные акты.
Более того, компания столкнулась с претензиями надзорного ведомства колоссального масштаба. Речь идет об иске Генпрокуратуры, оценивающем ущерб водным биоресурсам более чем в 17,4 миллиарда рублей, который инкриминируется структурам бывшего бенефициара.
Критическим фактором, лишившим предприятие перспектив восстановления, стала утрата ликвидной базы. Ключевые активы, включая земельные участки и капитальные строения на пляже «Юбилейный», были возвращены в муниципальную и краевую собственность. Эти объекты перешли во владение «Владориона» в период приватизации, законность которой впоследствии была поставлена под сомнение.
В управляющей компании ДРУК констатировали, что попытка погасить даже текущие налоговые требования сделает невозможным удовлетворение требований иных кредиторов. Суд, приняв во внимание эти аргументы, инициировал процедуру наблюдения, цель которой — сохранить остатки имущества должника и провести детальный анализ его финансового состояния.
В контексте развития событий эксперты обращают внимание на детали несостоявшейся сделки 2023 года. Тогда часть пляжной территории пыталась выкупить фирма «Компромисс Восток», которую связывали с окружением экс-губернатора Сергея Дарькина. Сумма сделки оценивалась почти в 310 миллионов рублей, из которых около 74 миллионов были перечислены в качестве предоплаты. Как пояснили в судебных инстанциях, из-за вмешательства прокуратуры и последовавшей национализации активов сделка была сорвана. Покупателю пришлось обращаться в арбитраж за возвратом средств, и в итоге с учетом начисленных процентов удалось взыскать более 85 миллионов рублей. В настоящее время ДРУК добивается признания этой сделки недействительной.
Важно отметить, что АО «ДРУК» выступает ключевым агентом государства в масштабной кампании по обращению в доход казны активов крупнейших рыбопромышленников Дальнего Востока. В орбиту управления этой структуры перешли десятки предприятий, ранее принадлежавших Олегу Кану, Дмитрию Дремлюге, Валерию Шегнагаеву и другим. В пул переданного имущества вошли как профильные рыбодобывающие мощности, так и объекты коммерческой недвижимости, включая легендарный «Владивостокский ГУМ».