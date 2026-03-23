5,57% составила годовая инфляция в Нижегородской области

По итогам февраля 2026 года показатель равен 0,55% за месяц, что существенно ниже январских показателей. Сильнее всего за год подорожали услуги — их стоимость выросла более чем на 9%.

Темпы роста потребительских цен в Нижегородской области в феврале 2026 года продемонстрировали замедление. Согласно данным Нижегородстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги составил 100,55% к предыдущему месяцу. Для сравнения: в январе этот показатель был значительно выше — 101,55%.

В структуре февральского роста цен наибольшую динамику показали услуги, подорожавшие на 0,9%. Продовольственные товары прибавили в цене 0,52%, а непродовольственные — всего 0,26%. С начала 2026 года (по сравнению с декабрем 2025-го) общий уровень цен в регионе вырос на 2,11%.

В годовом выражении (февраль 2026-го к февралю 2025-го) инфляция в области составила 5,57%. При этом в различных сегментах рынка ситуация неоднородна:

Услуги: +9,28%.

Продовольственные товары: +4,95%.

Непродовольственные товары: +3,26%.

По данным статистиков, базовый индекс потребительских цен, исключающий краткосрочные сезонные и административные факторы, в феврале составил 100,31%.

Ранее ЗСНО поддержало повышение минимального размера выплат по ОСАГО.