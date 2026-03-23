5,57% составила годовая инфляция в Нижегородской области

Темпы роста потребительских цен в Нижегородской области в феврале 2026 года продемонстрировали замедление. Согласно данным Нижегородстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги составил 100,55% к предыдущему месяцу. Для сравнения: в январе этот показатель был значительно выше — 101,55%.
В структуре февральского роста цен наибольшую динамику показали услуги, подорожавшие на 0,9%. Продовольственные товары прибавили в цене 0,52%, а непродовольственные — всего 0,26%. С начала 2026 года (по сравнению с декабрем 2025-го) общий уровень цен в регионе вырос на 2,11%.
В годовом выражении (февраль 2026-го к февралю 2025-го) инфляция в области составила 5,57%. При этом в различных сегментах рынка ситуация неоднородна:
Услуги: +9,28%.
Продовольственные товары: +4,95%.
Непродовольственные товары: +3,26%.
По данным статистиков, базовый индекс потребительских цен, исключающий краткосрочные сезонные и административные факторы, в феврале составил 100,31%.
