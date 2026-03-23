Ленобласть под напряжением

Переговоры с руководителем ПАО «Россети» Андреем Рюминым губернатор провел уже на следующий день, в минувшую пятницу. После чего господин Дрозденко вновь сообщил, что к отопительному сезону 2026−27 годов будет проработано увеличение первого диапазона не менее чем до 3000 кВт·ч, а все льготы по компенсации затрат по второму диапазону будут сохранены. С 1 января 2026 года одноставочный тариф (при котором стоимость 1 кВт·ч одинакова в любое время) для жителей садоводств вне границ населенных пунктов по первому диапазону составляет 6,7 рубля, по второму — 12,84 рубля, по третьему — 17,26 рубля. По региональному закону при верхнем пределе первого диапазона в 1500 кВт·ч можно получить льготу на оплату электроэнергии, увеличив потолок первого диапазона до 2700 кВт·ч в отопительный сезон. Но для этого нужно потреблять в рамках второго диапазона (до 4500 кВт·ч), иметь постоянную регистрацию в Ленобласти в течение года по адресу, где оплачивается электроэнергия, подтвердить наличие электроотопления и не иметь долгов. Льготный тариф — 8,24 рубля. Разницу в оплате поставщикам электроэнергии компенсирует бюджет региона.