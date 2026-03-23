В «Яндекс Недвижимости» рассказали, где самые низкие цены на вторичные квартиры

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Самая низкая стоимость квартир на вторичном рынке недвижимости в России зафиксирована в Орске Оренбургской области и Нижнем Тагиле, сообщили ТАСС аналитики «Яндекс Недвижимости».
«Минимальная медианная стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке зафиксирована в Орске (Оренбургская область) и составляет около 1,9 млн рублей. В Нижнем Тагиле такие квартиры стоят в среднем 2,4 млн рублей, в Балаково (Саратовская область) — около 2,6 млн рублей, в Комсомольске-на-Амуре — примерно 2,6 млн рублей, а в Коврове (Владимирская область) медианная стоимость составляет около 2,6 млн рублей», — отмечается в сообщении.
К числу наиболее доступных локаций также относятся Новая Усмань в Воронежской области, где медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет около 3,8 млн рублей, Невинномысск в Ставропольском крае (4,0 млн рублей) и Дядьково в Рязанской области (4 млн рублей).
Если рассматривать города с населением более 500 тыс. человек, то минимальные цены уже немного выше. Среди крупнейших городов наименьшая медианная стоимость однокомнатной квартиры отмечается в Оренбурге (4,3 млн рублей), Ульяновске (4,5 млн рублей), а также в Ставрополе (4,5 млн рублей), Ярославле (4,6 млн рублей) и Рязани, где медианная стоимость составляет примерно 4,6 млн рублей.
Среди городов-миллионников на вторичном рынке наиболее доступные однокомнатные квартиры представлены в Волгограде — около 3,9 млн рублей. Далее следуют Челябинск и Омск, где медианная стоимость составляет примерно 4,1 млн рублей, а также Воронеж — около 4,5 млн рублей. Замыкает пятерку наиболее доступных миллионников Пермь, где однокомнатные квартиры на вторичном рынке стоят в среднем около 4,7 млн рублей.