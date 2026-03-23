Около 23 млн российских автомобилей ездят без полиса ОСАГО

Около трети автомобилей в России в последние годы остаются без полиса ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Госавтоинспекции и Банка России.
По состоянию на 1 января 2025 года в стране зарегистрировано 67,5 млн транспортных средств. При этом в 2024 году было оформлено более 44,6 млн полисов ОСАГО, из которых свыше 43,5 млн — долгосрочные. Таким образом, примерно 23 млн автомобилей не имели обязательной страховки.
Годом ранее ситуация была схожей. На начало 2024 года в России насчитывалось 65,7 млн транспортных средств, а оформлено было 41,2 млн полисов. Без страховки оставались более 24 млн автомобилей.
На 1 января 2023 года зарегистрировано почти 64,5 млн машин при более чем 40 млн оформленных полисов. Тогда число незастрахованных транспортных средств превышало 24,5 млн.
При этом по действующему законодательству каждый автомобиль, стоящий на учете, должен иметь полис ОСАГО независимо от интенсивности эксплуатации.
Большинство водителей оформляют страховку сроком на один год. С 2 марта 2024 года допускается заключение краткосрочных договоров ОСАГО на период от одного дня до трех месяцев.
Читайте также: ОСАГО в России предлагают привязать к водителю вместо автомобиля.