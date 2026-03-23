Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края обсудил кадровые потребности предприятий региона

Заместитель руководителя Агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин в своем докладе отметил, что промышленность региона испытывает дефицит квалифицированных кадров. Также необходимо повышать качество прогноза кадровой потребности, так как это напрямую влияет на дальнейшее формирование образовательных программ. Со стороны участников заседания прозвучало предложение инициировать вовлечение промышленных предприятий региона, экспертного сообщества, а также представителей науки и образования в обсуждение конкретных мер для решения кадрового вопроса, в том числе разработки предложений по совершенствованию нормативной и законодательной базы. Также на заседании Правления СППКК были представлены предложения по реализации инициатив бизнеса в 2026 году через работу новых комитетов и совета, среди которых комитет по промышленной политике, комитет по технологическому развитию, науке и инновациям, комитет по делам Арктики и др. «Мы формируем структуры, способные эффективно взаимодействовать с органами власти, научными учреждениями и образовательными организациями, обеспечивая развитие технологий, науки и инноваций, поддержку рынка труда и социального партнерства, продвижение проектов в Арктическом регионе, укрепление сотрудничества и координацию промышленных кластеров», — подчеркнул председатель СППКК Александр Сиваев.