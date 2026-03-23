В «Новофоне» выяснили, каких последствий утечек данных боятся бизнесмены

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Самым страшным последствием утечек данных для предпринимателей оказалось попадание их клиентской информации к конкурентам, следует из их опроса (есть у ТАСС) компанией «Новофон». Этот риск бизнес считает опаснее утечки данных к злоумышленникам.
Следствием попадания данных к прямым конкурентам является переманивание клиентов, и такого исхода опасаются 32% из 1,2 тыс. опрошенных предпринимателей. Если бы данные могли утечь к мошенникам, этого боялись бы меньше людей (19%). У утечек есть и последствия в юридическом поле, но этого боятся только 6% респондентов — таких гораздо меньше, чем боящихся репутационных рисков (32%).
Поэтому именно на конкуренцию утечки и влияют больше всего, считают 35% опрошенных: в «Новофоне» приводят оценку, что она становится «агрессивнее, без правил». Конкуренты быстро входят в контакт с «утекшими» клиентами, предложений становится слишком много, и доверие к бизнесу у людей может потеряться, а честные игроки на рынках могут закрыться или работать в убыток.
Человеческий фактор, уже давно называемый ИБ-специалистами главным в утечках, выделяют и опрошенные предприниматели: будь это взлом аккаунтов сотрудников (28%) и наличие сотрудников недобросовестных, передающих данные бизнес-конкурентам (22%).