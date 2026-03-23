В Иркутской области пересчитали пенсии многодетным матерям

С 2026 года в регионе пересчитали пенсии 7,8 тысячи многодетных женщин. Теперь при назначении выплат учитываются периоды ухода за всеми детьми, а не только за четырьмя, как было раньше.
«Если женщина выходит на пенсию в этом году, новые правила применят автоматически. Тем, кто уже на заслуженном отдыхе, нужно подать заявление через госуслуги или в отделение Соцсфонда», — отметили в отделении СФР по Иркутской области.
За каждые полтора года ухода за ребенком начисляются пенсионные коэффициенты:
2,7 балла — за первого ребенка;
5,4 балла — за второго;
8,1 балла — за третьего и всех последующих.
Чем больше детей в семье, тем выше прибавка. Перерасчет уже коснулся почти 8 тысяч многодетных мам Приангарья.
Ранее в Иркутской области ввели новую меру поддержки для семей с детьми.