32% российских предпринимателей считают утечки к конкурентам главной угрозой

Для предпринимателей главным риском утечек данных оказалось попадание клиентской базы к конкурентам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос российского провайдера облачной телефонии и виртуальной АТС.

Согласно исследованию, такого сценария опасаются 32% из 1,2 тыс. опрошенных представителей бизнеса. Этот риск оказался более значимым, чем возможная передача данных мошенникам — ее назвали 19% участников.

Еще 32% респондентов указали на репутационные последствия утечек. При этом юридические риски оказались наименее значимыми — их отметили лишь 6% опрошенных.

Большинство участников опроса связывают утечки с усилением конкурентной борьбы. По оценке 35% респондентов, ситуация на рынке становится более жесткой: компании быстрее выходят на контакт с клиентами, чьи данные попали в открытый доступ.

В исследовании также отмечается роль человеческого фактора. Среди причин утечек предприниматели называют взломы аккаунтов сотрудников — 28% и действия недобросовестных работников, передающих информацию конкурентам — 22%.

Читайте также: США проявляют интерес к инвестициям в «Северный поток» и СП-2.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше