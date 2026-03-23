Россиян предупредили о новой ловушке с кредитами до зарплаты

Об этом агентству «Прайм» рассказал Алексей Кузьмин, председатель правления Акционерного Общества «Национальный Банк Сбережений», передает ИА DEITA.RU.
Изначально микрофинансовые организации воспринимались большинством клиентов как удобный способ получить быстрые деньги «до зарплаты» — займы, выдаваемые на крайне короткий срок, от нескольких дней до нескольких недель. Сегодня картина изменилась: многие компании предлагают кредитные продукты с значительно более длительным сроком действия — на месяцы, а иногда и на несколько лет.
Такая трансформация внешне выглядит позитивно: появляется возможность платить меньше каждый месяц, срок кредитования становится длиннее, а требования к заёмщику упрощаются. Тем не менее, эта «приманка» скрывает очень важную и опасную сторону — реальная стоимость таких займов остаётся намного выше, чем у стандартных банковских кредитов, несмотря на распределение выплат по времени.
Основной риск заключается в том, что большинство людей не осознаёт, насколько велика переплата при продлении срока займа. Когда платежи растягиваются на долгий период, ежемесячная финансовая нагрузка кажется вполне доступной и управляемой, но в итоге общая сумма выплаченных процентов может в несколько раз превзойти первоначальную сумму займа — так называемое тело долга.
В отличие от банков, где структура процентных начислений часто прозрачна и регламентирована, у микрофинансовых организаций она может быть менее очевидной и сложной для восприятия. Особенно опасна ситуация, когда клиент вынужден брать новый заём, чтобы покрыть старые долги — тогда создаётся порочный цикл, называемый «долговой спиралью». Из него крайне сложно выбраться, если при этом не происходит значительный рост доходов.
Отдельное внимание стоит уделить той категории заёмщиков, которая чаще всего обращается к таким долгосрочным займам в МФО. Это люди, которым банки уже отказали в кредите или чьи доходы нестабильны и не гарантированы. Для таких клиентов даже небольшое ухудшение финансового положения — например, задержка зарплаты или неожиданный рост расходов — сразу приводит к задолженности.