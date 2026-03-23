Россиян предупредили о новой ловушке с кредитами до зарплаты

В отличие от банков, где структура процентных начислений часто прозрачна и регламентирована, у микрофинансовых организаций она может быть менее очевидной и сложной для восприятия. Особенно опасна ситуация, когда клиент вынужден брать новый заём, чтобы покрыть старые долги — тогда создаётся порочный цикл, называемый «долговой спиралью». Из него крайне сложно выбраться, если при этом не происходит значительный рост доходов.