После ограничений на продажу алкоголя бизнес в Карелии не просит помощи

Предприниматели в Карелии не обращались за господдержкой после введения новых ограничений на продажу алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера правительства республики по экономике Олега Ермолаева.
Ограничения начали действовать с 1 марта и направлены на сокращение числа торговых точек, специализирующихся на продаже алкогольной продукции. Для поддержки бизнеса власти предложили льготные кредиты до 5 млн рублей на перепрофилирование.
По словам Ермолаева, на данный момент заявок от предпринимателей не поступало, однако мера остается доступной без ограничений по срокам.
Рассчитывать на поддержку могут не только закрывшиеся торговые точки, но и те, кто заранее решит изменить профиль работы.
Новые правила запрещают продажу алкоголя в помещениях многоквартирных домов и на прилегающих территориях, если площадь магазина менее 70 кв. м. Также реализация продукции запрещена в подвалах, цокольных и подземных этажах.
Исключение сделано для крупных торговых объектов площадью более 300 кв. м, даже если по документам они расположены в цокольной части здания. Под ограничения попали и магазины, не имеющие отдельного входа для погрузки и разгрузки продукции.
Власти республики связывают ужесточение правил с высоким уровнем потребления алкоголя в регионе. По их оценке, на показатель повлиял рост туристического потока. В Карелии действует программа по снижению потребления алкоголя, утвержденная по поручению главы региона Артура Парфенчикова.
