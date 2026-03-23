Соцконтракты помогают жителям Хабаровского края воплощать мечты

В селе Богородское Ульчского района начала работу новая цветочная студия, которая расположилась в здании местного фотоателье. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», это стало возможным благодаря поддержке государства.
Хозяйка студии Елена Нестеренко шла к открытию около 12 лет. Ранее она успешно занималась фотографией и развивала студию упаковки подарков. Реализовать мечту о собственном цветочном пространстве помог социальный контракт.
На средства поддержки приобрели необходимое оборудование: холодильник для хранения цветов, флористический стол, изготовленный по индивидуальному заказу, стеллажи для размещения композиций и материалов.
Подготовка студии заняла около двух месяцев: за это время нашли поставщиков, организовали доставку и изготовили мебель. Интерьер объединил два стиля — уютный прованс и современный лофт.
— В настоящий момент я с отличием окончила специальные курсы в Москве и получила диплом государственного образца, поэтому заниматься флористикой могу теперь на более профессиональном уровне, — рассказала Елена Нестеренко.
Сейчас она ведет переговоры с поставщиками цветов из Центральной России, но подчеркивает, что сталкивается с определенными сложностями. И самое главное здесь — логистика. Путь до Богородского неблизкий, а цветы очень капризны, и для них должны быть созданы все благоприятные условия, в том числе и температурные. Но Елена уверена, что у нее все получится.
— Флористика для меня — это возможность выразить себя, создать красоту, подарить людям эмоции. Это любовь к цветам, чувство гармонии и композиции, — поделилась Елена Нестеренко.
Она также призналась, что ее букеты уже пользуются популярностью не только у жителей Богородского, но и у жителей других поселений Ульчского района.
В министерстве социальной защиты Хабаровского края сообщили, что с начала 2026 года было заключено 237 социальных контрактов, в том числе на открытие собственного дела, поиск работы, создание личного подсобного хозяйства и мероприятия, связанные с преодолением трудной жизненной ситуации. В 2026 году на оказание данного вида помощи предусмотрено 448,3 млн рублей.
В 2025 году было заключено 2164 соцконтракта.