В Новосибирске выросло число легальных такси

Региональный рынок официальных перевозок показал заметный рост: только за последние 30 дней реестр легковых такси пополнили 855 автомобилей.

Источник: Сиб.фм

По состоянию на середину марта общее количество легальных машин в Новосибирской области увеличилось на 3,5% и достигло 25,5 тысяч единиц. На данный момент в регионе официально аккредитованы 22 службы заказа и 7600 перевозчиков.

Параллельно с ростом реестра минтранс Новосибирской области совместно с Ространснадзором и Госавтоинспекцией усилил контроль за безопасностью поездок. В ходе очередного рейда специалисты проверили техническое состояние транспорта и наличие разрешительной документации у водителей межрегиональных и международных рейсов.

Не обошлось без нарушений: инспекторы выявили случаи нелегального извоза и незаконного использования атрибутики такси без лицензии. На нарушителей составлены административные протоколы с наложением штрафов. В министерстве подчеркивают, что регулярные проверки направлены на вытеснение с рынка недобросовестных участников. Для оперативной связи по вопросам работы такси в регионе действуют номера единого контактного центра: 110 или 238−41−95.