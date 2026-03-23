Конкурс «Лидер отрасли»: Енисейское речное пароходство признано победителем в номинации «Лучшая судоходная компания»

«Енисейское речное пароходство в этом году отмечает 95-летие. Это, без преувеличения, легендарное предприятие, с богатой историей и сильными традициями. Являясь неотъемлемой частью логистического комплекса “Норникеля”, оно играет стратегическую роль для экономики Красноярского края. Награда “Лидер отрасли”, которую мы получили вот уже в шестой раз, — это признание заслуг всего коллектива, каждого из 2,5 тысяч работников, в очередной раз подтвердивших верность славным традициям, заложенным ветеранами. Благодаря высокопрофессиональным и преданным своему делу сотрудникам, мы уверенно решаем возложенные на нас задачи, остаемся надежным партнером Красноярского края и продолжаем развитие», — подчеркнул генеральный директор компании «Норникель — Енисейское речное пароходство» Андрей Вискунов.