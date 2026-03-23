Конкурс «Лидер отрасли»: Енисейское речное пароходство признано победителем в номинации «Лучшая судоходная компания»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Енисейское речное пароходство — ведущий перевозчик грузов по Енисею — стало победителем конкурса «Лидер отрасли» по итогам 2025 года в номинации «Лучшая судоходная компания, осуществляющая грузовые перевозки по внутренним водным путям в Сибири и на Дальнем Востоке».
Конкурс с 2013 года ежегодно проводит Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). В нем участвуют ведомственные и коммерческие организации морского и речного транспорта России.
Вымпел «Лидер отрасли» и Свидетельство о присвоении почетной награды руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко вручил исполнительному директору Енисейского речного пароходства Максиму Вотину на заседании коллегии Росморречфлота по итогам работы морского и внутреннего водного транспорта в 2025 году, которое состоялось 19 марта в Москве.
Победителей определила экспертная комиссия, в которую вошли представители профильных государственных управлений и служб, учебных заведений, профсоюзов, отраслевых общественных объединений. Эксперты анализировали финансовое положение и результаты деятельности конкурсантов в динамике за три последних года, объем инвестиций в модернизацию, крупные достижения и безопасность судоходства в отчетном году, уровень текучести кадров и количество привлеченных молодых специалистов. Учитывалась при оценке и социальная ответственность компаний-участников: меры по защите окружающей среды, социальный пакет работников, поддержка ветеранов, благотворительность.
«Енисейское речное пароходство в этом году отмечает 95-летие. Это, без преувеличения, легендарное предприятие, с богатой историей и сильными традициями. Являясь неотъемлемой частью логистического комплекса “Норникеля”, оно играет стратегическую роль для экономики Красноярского края. Награда “Лидер отрасли”, которую мы получили вот уже в шестой раз, — это признание заслуг всего коллектива, каждого из 2,5 тысяч работников, в очередной раз подтвердивших верность славным традициям, заложенным ветеранами. Благодаря высокопрофессиональным и преданным своему делу сотрудникам, мы уверенно решаем возложенные на нас задачи, остаемся надежным партнером Красноярского края и продолжаем развитие», — подчеркнул генеральный директор компании «Норникель — Енисейское речное пароходство» Андрей Вискунов.
Напомним, в навигацию 2025 года пароходство доставило потребителям около 3 млн тонн грузов. Предприятие перевозило грузы для жизнеобеспечения городов и поселков Таймыра и Эвенкии в рамках «северного завоза», обеспечения производственной деятельности в Норильском промышленном районе, реализации программы реновации жилищного фонда, социальной и инженерной инфраструктуры Норильска, масштабного инвестиционного проекта «Восток-Ойл» в Енисейском заливе, развития Ванкорского и Сузунского нефтегазоносных месторождений и ряда других значимых проектов.
На ремонт, обновление и модернизацию флота в 2025 году было направлено 1 млрд 644 млн рублей, что на 45% превышает затраты 2024 года. Построены две новые универсальные баржи смешанного «река — море» класса плавания грузоподъемностью 2,5 тыс. тонн, первые в серии из 10, оставшиеся из которых будут получены в течение 2026−2027 гг. 426 млн компания затратила на экологические мероприятия (на 13% больше, чем в прошлом году), 168 млн — на улучшение условий труда (рост на 38%).
Между пароходством и работниками подписан коллективный договор, который по праву считается одним из лучших в отрасли. Также в 2025 году ЕРП вошло в рейтинг «Всероссийская книга почета» и стало призёром Красноярского городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере социального партнёрства и охраны труда.