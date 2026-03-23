Единую сеть небрендированных банкоматов с бесплатным доступом хотят создать в РФ

Инициатива направлена на решение проблемы доступности банкоматов, особенно в удаленных регионах. По данным на 1 января 2026 года, их количество в стране сократилось до 138 тысяч — это минимальный уровень с 2010 года. Одной из причин называют высокие расходы на обслуживание устройств в труднодоступных местах.