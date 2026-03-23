В рамках транспортной стратегии донской столицы намечены мероприятия по изменению логистики

На совещании в правительстве Ростовской области под председательством губернатора Юрия Слюсаря были рассмотрены мероприятия по развитию транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и автовокзалов донской столицы в рамках транспортной стратегии Ростова-на-Дону. Проект, разработанный научно-исследовательским и проектным институтом «МосТрансПроект», был представлен специалистам по транспортной логистике.
Разработчики предложили комплекс мероприятий по развитию четырёх ключевых ТПУ: «Центральный рынок», «Ж/д вокзал», «Сельмаш» и «Первомайская». Совокупный пассажиропоток этих узлов составляет около 30 тысяч человек в сутки.
Первый этап реализации проекта, включающий обустройство ТПУ «Центральный рынок» (пр. Буденновский/ул. Московская), возможно реализовать уже в этом году.
Также в качестве пилотного проекта рекомендовано организовать две перехватывающие парковки: на Восточном шоссе и проспекте Шолохова, общей ёмкостью 350 машино-мест. Для их организации уже имеются территории с асфальтовым покрытием. Въезжающие в город автомобилисты смогут оставлять на них личные авто и ехать в нужном направлении, пересев на общественный транспорт. Цель — оценка спроса на использование перехватывающих парковок со стороны пользователей личного автотранспорта и выработка предложений по улучшению работы общественного транспорта.
Долгосрочные проекты, представленные разработчиками, такие, как строительство новых железнодорожных станций вблизи кварталов жилой застройки, требуют дополнительного технико-экономического обоснования, они — в пятилетней перспективе.
Кроме того, «МосТрансПроект» предложил определить специализацию трёх существующих в донской столице автовокзалов, чтобы оптимизировать движение по городу автобусных маршрутов. В частности, транзитные рейсы, следующие по трассе М-4, планируется направлять на наиболее удобный для данного направления областной вокзал. Губернатор предложил представителям автовокзалов совместно с проектным институтом уточнить трассировку отдельных маршрутов. Важно найти компромисс между интересами пассажиров и перевозчиков.
«Будем двигаться шаг за шагом: сначала внедрим то, что даст быстрый эффект и сразу облегчит ситуацию на дорогах, а потом возьмёмся за большие проекты — уже с полным пониманием, как их лучше реализовать», — сказал Юрий Слюсарь.
