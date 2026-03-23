Код, ИИ и командная работа: объявлены победители Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект»

Более 7 тысяч претендентов, 111 финалистов, 18 победителей и задача уровня разработчиков: как прошел профиль седьмой НТО.
В Москве наградили будущих цифровых инженеров: завершилась Национальная технологическая олимпиада (НТО) по «Искусственному интеллекту». Проект реализуется НТО совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».
В этом сезоне профиль по ИИ объединил более 7 тысяч учеников 8−11 классов из России, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Узбекистана. В очный финал прошли 111 человек из 31 региона. Примечательно, что 14 финалистов — это ученики 8−9 классов, которые наравне со старшеклассниками решали сложнейшие инженерные задачи. Лидерами по числу финалистов стали Новосибирская область (22 человека), Москва (16) и Приморский край (11).
Седьмой год подряд олимпиада задает высокую планку, но именно в этом году участникам предложили вызов уровня взрослых разработчиков. Финалисты работали над задачей, разработанной НИУ ВШЭ при экспертной поддержке AI-подразделений Сбера. Она строилась на основе данных популярного книжного сервиса LiveLib. Участники создавали алгоритм на базе искусственного интеллекта, способный восстанавливать утерянную информацию и сохранять персонализацию сервиса при частичной потере данных.
«Победа в Национальной технологической олимпиаде — это не просто строчка в портфолио и не просто дополнительные баллы к ЕГЭ. Это наглядная демонстрация того, как выстроенная траектория развития приводит к успеху. Более 42 тысяч школьников за семь лет прошли через профиль “Искусственный интеллект”, и сегодня мы видим лучших из лучших. Наши финалисты уже сейчас решают реальные инженерные задачи, а завтра они придут в ведущие вузы страны и в крупнейшие технологические компании», — отметил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.
Успехи в олимпиаде помогут ребятам попасть в ведущие вузы страны. Победители получат возможность поступить в профильные вузы без вступительных экзаменов или получат 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету.
В рамках церемонии награждения были отмечены 8 победителей и 19 призеров в индивидуальном зачёте. В групповом зачёте победили пять команд. Призы — денежные образовательные сертификаты от 250 тысяч до 650 тысяч рублей. Общий призовой фонд профиля «Искусственный интеллект» в этом году составил 4 млн рублей. Также ребят пригласят на стажировку в Сбер и компании-партнёры, где они смогут узнать о возможностях AI-сервисов ГигаЧат и Kandinsky, которыми пользуются миллионы людей.
