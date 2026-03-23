Аптечные сети просят включить их сайты в белый список Минцифры

Торгово-промышленная палата России обратилась в Минцифры с предложением обеспечить доступ к сайтам аптек при ограничениях мобильного интернета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ТПП РФ Сергея Катырина.
Поводом стали обращения участников фармацевтического рынка. По их данным, из-за отключений мобильного интернета пациенты не могут воспользоваться онлайн-сервисами аптечных сетей.
В ТПП указывают: такие ресурсы используются для поиска и заказа лекарств, а их недоступность напрямую затрагивает обеспечение населения медикаментами. В первую очередь речь идет о людях с хроническими заболеваниями, включая сердечно-сосудистые, диабет и онкологию.
По оценке палаты, ограничение доступа к сайтам аптек может увеличить нагрузку на систему здравоохранения и службы скорой помощи.
ТПП направила соответствующее обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву. В документе предлагается закрепить доступность ресурсов аптечных организаций в перечнях социально значимых сервисов.
Речь идет о так называемом «белом списке», который Минцифры формирует с 2025 года. В него включаются российские сайты и сервисы, доступ к которым должен сохраняться даже при ограничении мобильного интернета.
Позицию рынка поддержала Российская ассоциация аптечных сетей. В письме в ТПП организация указала, что цифровые сервисы аптек критичны не только для отрасли, но и для функционирования системы здравоохранения.
В ассоциации считают, что доступ к таким ресурсам влияет на показатели заболеваемости и смертности, а также на устойчивость медицинской инфраструктуры.
Читайте также: Единую сеть небрендированных банкоматов с бесплатным доступом хотят создать в РФ.