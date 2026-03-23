Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

УФАС внесло поставщика картошки для больницы Владивостока в «чёрный список»

Ведомство учло и просрочку поставки, и поставку некачественных продуктов, которые могли представлять риск для пациентов.

Источник: Аргументы и факты

Больница во Владивостоке осталась без картофеля для питания больных после того, как поставщик сорвал контракт на поставку и прислал гнилой товар. По данным Приморского УФАС России, индивидуального предпринимателя внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

ГБУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» пожаловалась антимонопольному управлению на предпринимателя, с которым ранее заключила контракт на поставку известного корнеплода. По этому договору он должен был обеспечивать медучреждение овощами.

5 февраля больница направила поставщику заявку на 200 килограммов картофеля, однако в оговорённый контрактом срок продукция так и не поступила. Когда заказчик установил дополнительный срок для устранения нарушений, предприниматель привёз в медучреждение только 120 килограммов картофеля, причём в таком состоянии, что его пришлось выбраковать.

Больница потребовала немедленно заменить некачественный товар, но предприниматель ситуацию не исправил. С учётом срыва сроков и того, что плохие продукты могут быть опасны для пациентов, заказчик в одностороннем порядке разорвал контракт и обратился в Приморское УФАС России.

Антимонопольный орган, изучив обращение медучреждения и зафиксировав нарушение сроков поставки и поставку некачественного картофеля, решил включить сведения об индивидуальном предпринимателе в реестр недобросовестных поставщиков.