Можно ли заработать на вкладе вторую пенсию

Они накапливаются за периоды официального трудоустройства, когда работодатели отчисляют страховые взносы, сообщает ИА DEITA.RU.
Индивидуальные пенсионные коэффициенты отражают сумму всех приобретённых пенсионных прав и напрямую зависят от уровня «белой» зарплаты и продолжительности трудового стажа. Чем выше доход и длительнее рабочая история, тем больше баллов человек получает, что приводит к увеличению будущей пенсии.
В 2026 году при расчёте выплат учитывается фиксированная выплата в размере 9 584,69 рублей — это гарантированная государством сумма, добавляемая к страховой пенсии. Стоимость одного пенсионного балла установлена на отметке 156,76 рублей и ежегодно подвергается индексации с учётом инфляции.
По информации Социального фонда России, средний размер пенсии на начало 2026 года равен примерно 25 254,53 рублей. Такой уровень выплат соответствует накопленным около 100 пенсионным баллам.
Если провести расчёт, то итоговая сумма будет выглядеть так: фиксированная выплата 9 584,69 рублей плюс 100 баллов по цене 156,76 рублей за каждый, что даёт приблизительно 25 260,69 рублей в месяц. Получается, средняя страховая пенсия составляет чуть более 25 тысяч рублей.
Для того чтобы накопить 100 баллов, человеку потребуется значительное время и стабильный официальный доход. При условии зарплаты около 100 тысяч рублей процесс накопления займёт примерно четверть века — порядка 25 лет.
Если доход будет ниже, например, около 70 тысяч рублей, тогда срок увеличится до 30−35 лет. При этом ежегодный рост страховой базы делает необходимым не только поддерживать, но и повышать уровень заработка, чтобы сохранять темпы прироста пенсионных баллов.
В связи с этим всё чаще встаёт вопрос о возможности увеличить свой пенсионный доход за счёт дополнительных накоплений и инвестиций. Одним из наиболее распространённых способов считается размещение средств на банковских вкладах.
Аналитики портала PNZ подсчитали, что для получения ежемесячного дополнительного дохода в размере около 25 тысяч рублей (то есть порядка 300 тысяч рублей в год) необходим значительный первоначальный капитал.
Если брать ставку по депозиту на уровне 12% годовых, сумма вклада должна составлять около 2,87 миллиона рублей. При этом нужно учитывать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%, после чего чистый доход будет близок к желаемой сумме — 300 тысяч рублей в год.
Если же банковская ставка снижается, к примеру, до 7% годовых, требуемая для такого дохода сумма вырастает почти до 5 миллионов рублей. Такая величина капитала обеспечивает стабильный дополнительный доход, особенно учитывая более осторожные условия инвестирования.
С учётом возможного снижения ключевой ставки Банком России и ожиданий по снижению доходности депозитов, сумма финансовой «подушки» должна быть ещё выше. Это важно не только для получения желаемого пассивного дохода, но и для частичной компенсации снижения покупательной способности денег под влиянием инфляции.
В результате формируется новая модель финансовой устойчивости: государственная пенсия около 25 тысяч рублей в месяц и сопоставимый размер пассивного дохода из собственных накоплений. Однако реализация такой идеи требует накопления капитала в районе 5 миллионов рублей, что превращает стремление к «двойной пенсии» в долгосрочную цель, требующую серьёзной финансовой дисциплины, грамотного планирования и систематического подхода к накоплению средств.