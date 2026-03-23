Масштабная реновация Красноярской ГРЭС-2 продолжится в 2026 году

Программа обновления газоочистного оборудования Красноярской ГРЭС-2 стартовала в прошлом году. На энергоблоке № 7 были заменены батарейные циклоны (БЦУ), улавливающие твердые частицы из дымовых газов. В этом году аналогичные мероприятия будут выполнены на котлах 6-го и 4-го энергоблоков. Эти работы — часть большой программы модернизации газоочистного оборудования объемом инвестиций 2 млрд рублей. К 2030 году газоочистные установки будут заменены на всех 18 котлах станции, что позволит существенно снизить воздействие на окружающую среду.