Дмитрий Демешин поручил увеличить количество авиарейсов в Охотск

На заседании краевого правительства обсудили вопросы социально-экономического развития Охотского муниципального округа. Губернатор Дмитрий Демешин отметил, что жители чаще всего жалуются на состояние дорог, работу общественного транспорта и качество мобильной связи. Особое внимание уделили проблемам авиасообщения: по словам главы округа Максима Климова, одного рейса в день недостаточно для нужд населения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Охотску надо уделять больше внимания. С 1731 года это главные морские ворота России в Тихом океане, и по праву рабочий поселок считается колыбелью русского Тихоокеанского флота», — акцентировал внимание Дмитрий Демешин.
Дмитрий Демешин задал вопрос и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства края Татьяне Малаховой по поводу самолетов, приобретенных ранее специально для нужд северных территорий.
«Где эти самолеты, и почему они не летают в Охотск исходя из потребности охотчан?» — сказал глава края.
Ответ о том, что увеличение рейсов запланировано лишь на лето, не устроил губернатора.
«Люди живут здесь и сейчас, а не только летом», — подчеркнул он.
Заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева пояснила текущую ситуацию. В настоящий момент рейсы не выполняются по погодным условиям, но дополнительно до летнего сезона запланировано 38 рейсов. Таким образом, общее количество авиаперелетов по данному направлению в этом году достигнет 498.
«С этой недели при наличии погодных условий планируем осуществлять перевозки Ан-24. Рейсы запланировали. Финансирование предусмотрено в полном объеме», — доложила зампред по инфраструктуре краевого правительства.
Ключевым инфраструктурным вопросом остается реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Охотск». По информации краевого Минтранса, достигнуты договоренности с ФКУ «Ространсмодернизация» о необходимости удлинения полосы. На эти цели из федерального бюджета выделено 2,8 млрд рублей. Работы рассчитаны до 2028 года, а выход подрядчика на объект запланирован на второй квартал 2026 года.
Еще одна проблема, волнующая жителей Охотского округа, — качество услуг связи и мобильного интернета. В настоящее время в поселке городского типа развернута сеть Wi-Fi. При содействии Минцифры края и оператора спутниковой связи АО «РТКомм. РУ» филиал «Дальний Восток» в населенном пункте установлены четыре внутренние и две внешние Wi-Fi-точки. Зона покрытия охватывает площадь имени Ленина, читальные залы библиотеки и холлы Дома культуры. Однако, по словам главы территории Максима Климова, у граждан возникают сложности с регистрацией в сети.
Дмитрий Демешин поручил краевому министерству цифрового развития и связи взять этот вопрос на контроль.
«Усильте работу по обеспечению качественными услугами связи и интернета в Охотском округе. В течение месяца жду доклад о проделанной работе», — резюмировал губернатор.
