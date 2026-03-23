Юрист Морозова пояснила, когда сделку по покупке земли могут аннулировать

Эксперт Татьяна Морозова советует тщательно проверить личность продавца перед покупкой земельного участка.

Источник: Аргументы и факты

Если вы планируете приобрести земельный участок, перед подписанием договора купли-продажи необходимо провести тщательный «аудит» самого продавца. Речь идет не о недоверии, а о разумной предусмотрительности, ведь юридическая чистота сделки напрямую влияет на вашу безопасность как покупателя. Важный момент, на который следует обратить особое внимание, — финансовое положение владельца участка.

«Ни в коем случае не стоит ввязываться в сделку, если у владельца участка имеются крупные долги, против него возбуждены исполнительные производства или он находится в активной стадии банкротства, — рассказала aif.ru адвокат Татьяна Морозова. — Если продавец будет признан финансово несостоятельным, все его сделки с недвижимостью за последние три года будут пересмотрены, и с высокой долей вероятности аннулированы. Как итог — вы потеряете не только землю и деньги, но и потратите массу времени и нервов».

Чтобы не столкнуться с подобной историей, советует адвокат, перед сделкой следует заказать проверку продавца у риелтора или юриста или провести ее лично.

«Информация об исполнительных производствах находится в открытом доступе на сайте ФССП, о банкротстве можно узнать из Единого реестра сведений о банкротстве, а об имеющихся судебных процессах — на сайтах судов общей юрисдикции по месту регистрации», — подсказывает эксперт.

Ранее юрист Илья Комиссаров рассказал, в каких случаях дачу могут изъять за долги.