Юрист Морозова пояснила, когда сделку по покупке земли могут аннулировать

«Ни в коем случае не стоит ввязываться в сделку, если у владельца участка имеются крупные долги, против него возбуждены исполнительные производства или он находится в активной стадии банкротства, — рассказала aif.ru адвокат Татьяна Морозова. — Если продавец будет признан финансово несостоятельным, все его сделки с недвижимостью за последние три года будут пересмотрены, и с высокой долей вероятности аннулированы. Как итог — вы потеряете не только землю и деньги, но и потратите массу времени и нервов».