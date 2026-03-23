Стало известно, в какой сфере свердловчане зарабатывают больше всего

Больше всего свердловчане зарабатывают в сфере IT. Средняя зарплата в этой области составляет 146 тысяч рублей. Это следует из рейтинга РИА «Новости».
Всего из 85 проанализированных регионов Свердловская область занимает 28-е место по размеру зарплаты в ведущей области.
Лидер рейтинга — Сахалинская область, здесь самой прибыльной отраслью стала добыча нефти и газа. В среднем в этой сфере зарабатывают 328 тысяч рублей. На втором месте Москва, в сфере финансовых услуг средняя зарплата составляет 310 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает Амурская область с химической промышленностью — работники этой сферы в среднем получают 286 тысяч рублей.
Топ антилидеров рейтинга открывает Чеченская Республика. Самой прибыльной сферой в этом регионе стал сухопутный транспорт со средней зарплатой 68 тысяч рублей. Вторая с конца — Кабардино-Балкарская Республика. Здесь больше всего можно заработать на госслужбе — 67 тысяч рублей. На последнем месте Республика Ингушетия, здесь самая высокая средняя зарплата также на госслужбе — 61 тысяча рублей.