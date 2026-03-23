Челябинцы выбирают на майские праздники туры в Китай и Вьетнам

Жители Челябинска заранее бронируют заграничные туры на майские праздники, выбирая для отдыха преимущественно Китай, Вьетнам, Таиланд. Популярность туров в ОАЭ снижается из-за военных действий в Иране. Падает спрос и на отдых в Египте. Среди причин — ракетные удары на Ближнем Востоке и задержки авиарейсов. ИА «Первое областное» выяснило, какими направлениями интересуются челябинцы при выборе заграничных туров.
С конца марта 2026 года в расписание вводятся дополнительные чартеры во Вьетнам из Москвы, с начала апреля — из Екатеринбурга. Крупные туроператоры FUN&SUN, Anex и «Интурист» запускают полетные программы в Нячанг, делая направление доступнее для туристов.
«Из Екатеринбурга с апреля будут осуществляться чартерные рейсы два раза в неделю. Программа действует до ноября 2026 года, то есть захватывает весь полноценный летний сезон», — уточнили в компании Anex.
Местные туркомпании отмечают снижение спроса на туры в Объединенные Арабские Эмираты. При этом подтверждают, что бронирование путевок ведется на майские праздники, но не так активно, как в прошлом году.
«Спрос на туры в ОАЭ упал до “нуля”, можно и так сказать. Крайне мало людей интересуются стоимостью путевок в этом направлении. Сегодня в приоритете для туристов такие страны Азии, как Таиланд, а также Китай и Вьетнам. Спрос на Египет, куда чартеры летают через Средиземное море, сейчас также сокращается из-за рисков задержки рейсов», — отмечает директор компании «Вита Трэвел» Алексей Ципордей.
По его словам, большого ажиотажа на заграничные туры в майские праздники 2026 года ожидать не стоит, поскольку между выходными будет пять рабочих дней, то есть достаточно большой разрыв. Скорее всего, фора будет у туров выходного дня по России, где не требуется долгого перелета до места отдыха.
«Если сравнивать по расходам, то Китай и Вьетнам — более выгодные для организации отдыха курорты, чем ОАЭ, где услуги, питание, стоимость отелей гораздо дороже. Поэтому страны Азии имеют большие перспективы для роста турпотока из России», — считает эксперт.
Во Вьетнаме в основном представлен пляжный отдых. Здесь стабильная солнечная погода, минимум осадков, спокойное море, идеальные условия для дайвинга и снорклинга.
На курорты Вьетнама приезжают отдыхать семьями, парами, а также их выбирают активные путешественники. Стоимость недельного тура для одного взрослого человека составит от 220 000 рублей — базовые варианты, от 230 000 — 4 звезды, от 236 000 — 5 звезд, от 271 000 — «все включено», от 348 000 — «ультра все включено».