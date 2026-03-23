Таксисты массово уходят в тень из-за дорогого ОСАГО в Новосибирске

После тарифных изменений в Новосибирской области, то есть с 9 декабря, около 60% полисов ОСАГО продают по цене меньше 10 тысяч рублей при средней стоимости в России 7 тысяч рублей. Более 25 тысяч рублей стоят около 6% полисов ОСАГО. 19 марта Центробанк официально сообщил, что подготовил проект указания, в котором для автовладельцев, зарегистрированных в Новосибирске, коэффициент по ОСАГО может снизиться с 3,12 до 2,34. До резкого повышения, напомним, что он был 1,56. На момент выхода публикации документ не был подписан. В сервисе заказа такси «Максим» объяснили, что расходы перевозчиков должны быть заложены в стоимости поездок, однако пока действуют стандартные тарифы. Средняя цена поездки в Новосибирске за последние пять месяцев снизилась до 350−390 рублей, хотя была ранее около 450 рублей. Эксперты объясняют это перенасыщением рынка «подработчиками» — чем больше водителей на линии, тем реже вводятся повышенные коэффициенты. В сервисе «Максим» отметили, что средний чек за поездку в Новосибирске составляет 390 рублей, по сравнению с мартом прошлого года этот показатель практически не изменился. Эксперты сходятся во мнении, что цена на поездки в течение года останется на уровне 350−400 рублей за среднюю поездку. Самая большая и серьезная проблема, с которой, по мнению экспертов, могут столкнуться горожане, — снижение уровня безопасности. Если цена поездки не будет расти, то владельцы будут экономить на содержании машин.