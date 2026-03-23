У омской гостиницы «Россия» сменился собственник

В Омске сменился владелец гостиницы «Россия» — памятника архитектуры в центре города на пересечении улиц Ленина и Партизанской. Объект культурного наследия приобретен новым собственником, сообщили в администрации, стало известно omsk.aif.ru.
В планах владельца — в первую очередь привести здание в соответствие с охранным обязательством и требованиями законодательства. Как объект культурного наследия, гостиница требует особого ухода, поддержания внешнего вида и сохранения исторического облика. Ближайшие действия нового собственника будут направлены именно на выполнение этих требований.
В настоящее время в здании действует гостиничный комплекс. Это накладывает обязательства по соблюдению антитеррористического и противопожарного законодательства. Новому собственнику предстоит разобраться с текущей организацией этих мероприятий и определить стратегию работы гостиницы в условиях предстоящего ремонта как внутри, так и снаружи здания. На это потребуется время и привлечение дополнительных инвестиций.
В 2026 году Омск носит статус культурной столицы. Готовность привлекать инвестиции в памятники культуры подтверждает этот высокий статус города.
Здание является частью архитектурного ансамбля Любинского проспекта. За свою столетнюю историю оно успело побывать Дворцом труда, военным госпиталем и офисным центром. После реконструкции гостиница открылась в мае 2022 года.